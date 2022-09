Retomado horário normal de funcionamento nas Piscinas Municipais de Anadia

As Piscinas Municipais, localizadas no Complexo Desportivo de Anadia, retomaram hoje, dia 1 de setembro, o seu horário normal de funcionamento, das 9h às 21h (segunda a sexta-feira), e das 9h às 13h e das 15h às 18h (sábado).

Em nota, a autarquia anadiense avança que “para esta nova época desportiva, o Município de Anadia apresenta algumas novidades, nomeadamente a ampliação do leque de oferta desportiva à comunidade.”

“Para além das modalidades de Natação, Hidrobike, Hidroginástica, Hidrosénior, Cycling e Treino Funcional, como forma de rentabilizar os espaços aquáticos existentes e como proposta diferenciadora a nível da oferta existente no Município, a autarquia anadiense disponibiliza mais duas atividades: a Natação Pré-mamã, com início em setembro, e a Aquagym que terá início em outubro”, lê-se na nota enviada ao JB.

“A Natação pré-mamã é dirigida a grávidas, contemplando aulas de natação com atividade física de baixo impacto. A Aquagym consiste na utilização de um ginásio dentro de água, composto por equipamentos essenciais para a realização de exercícios de cardio e musculação que se complementam entre si. Pode ser utilizado em aulas de grupo, treino em circuito ou treino de elevada intensidade. Pode ainda ser utilizado de inúmeras formas e por pessoas de todas as faixas etárias, independentemente da sua condição ou preparação física”, explica ainda aquela nota do município anadiense.

De referir que as piscinas estão dotadas de três tanques, um desportivo, vocacionado para a prática da natação, e os restantes para aprendizagem e recreio, adequados para atividades formativas, podendo ainda os interessados praticar outras modalidades desportivas neste Complexo Desportivo, designadamente o Squash (Pavilhão de Desportos), Futebol e Ténis.