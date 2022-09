“Tugas Certeiros” tornam brincadeira do passado em competição

O concelho de Oliveira do Bairro e a região já figuram no mapa na modalidade de tiro de precisão com fisgas. Sim, fisgas, atiradeiras sofisticadas mas com base naquelas que faziam as delícias do mais novos no século passado. Chamam-se “Tugas Certeiros”, nasceram na região e estão a dinamizar esta prática desportiva/tradicional, ainda com pouca implantação no nosso país.

Esta brincadeira do passado está a tornar-se coisa séria no mundo da competição. Há já um campeonato do mundo da modalidade (Slingshot World Cup) e uma associação mundial (World Slingshot Association). Em Portugal o número de praticantes não parece ser grande mas vai crescendo e muito graças àquilo que as redes sociais vão mostrando de entusiastas da China, Indonésia, Brasil, Espanha, entre outros.

O nascimento do grupo “Tugas Certeiros” foi assim mesmo, com o impulso de um vídeo no youtube do Campeonato do Mundo na China. “Achei aquilo interessante. Já tinha o gosto por tiro de precisão, mas nunca pensei que se praticasse com fisgas. Comecei a ver mais vídeos do género e desafiei um amigo de Bustos, carpinteiro, para fazer fisgas semelhantes às dos vídeos e hoje já somos oito”, historiou Paulo Santos, mais conhecido como Sarreiro, entre os amigos.

