Vagos vai ser a capital das Danças de Salão

O Pavilhão Municipal de Vagos volta a ser palco, no próximo fim de semana (de 16 a 18 de setembro), do RF Vagos Open, onde serão realizadas várias provas, nacionais e internacionais, de dança desportiva – ou “danças de salão”, como é vulgarmente conhecida a modalidade. Daí a terminologia usada, este ano, para promover o evento, com o objetivo de atrair mais público, explicou, na terça-feira, o presidente da Câmara Silvério Regalado, em conferência de imprensa realizada no CER (Centro de Educação e Recreio).

Pela primeira vez em Portugal, vão realizar-se o Campeonato Mundial Aberto de Standard e o Campeonato da Europa de Adultos de Dez Danças, provas que contam com a participação de atletas de diversos países do mundo.

Para o Campeonato da Europa estão inscritos 28 países, e mais ainda participarão no campeonato mundial aberto. No total, Vagos vai receber cerca de mil atletas, avançou André Vieira, um dos professores responsáveis pela Ritmo das Formas, associação que, em parceria com a Câmara Municipal, tem levado a cabo esta iniciativa.

Duarte Paulo Vieira, do Gabinete Técnico da Federação Portuguesa de Dança Desportiva, destacou o facto de esta prova ser já “uma referência anual nacional” e que, ano após ano, “dá mais visibilidade à dança desportiva e traz cada vez mais pessoas a Vagos”, aplaudindo “a coragem” da autarquia vaguense de “fugir aos desportos de massa”.

Ao longo dos três dias (entre sexta e domingo), serão realizadas inúmeras provas, entre as quais de Breaking (break dance), com participantes mais novos. Uma modalidade recente na dança desportiva e que é já uma modalidade olímpica, esclareceria André Vieira.

Após cinco anos desde a primeira edição, “o balanço é extremamente positivo”, afirmou Silvério Regalado. “Acrescentámos à nossa oferta desportiva a dança desportiva, uma modalidade de que toda a gente gosta, e com traços de beleza únicos – sem dúvida, um evento que vem dar cor às nossas vidas e a Vagos”.

O autarca lembrou o início desta parceria com a Ritmo das Formas, cujos primeiros contornos “começaram ainda era eu vereador culminando hoje num evento desta natureza, com provas nacionais e internacionais”, agradecendo à associação pela aposta em Vagos, onde hoje está inclusive sediada, cada vez com mais alunos, nas vertentes social (dos 15 aos 70 anos) e desportiva.

Quanto ao evento, arranca esta sexta-feira, às 13h, e termina no domingo, às 20h. Será disputado o 5.º Circuito Nacional na vertente de Latinas e Standard; o 4.º Circuito Nacional de Solos em Latinas, Standard e Grupos; o Campeonato Nacional de Breaking 2022, na vertente masculina e feminina, os opens internacionais de Jovens e Seniores em Latinas e Standard, culminando com o Campeonato Mundial Aberto New Series, também em Latinas e Standard e com o Campeonato Europeu na categoria Adulto, na variante de Dez Danças.

Estarão presentes júris de vários países, nomeados pela Federação Mundial de Dança Desportiva, que avaliarão todas as provas.