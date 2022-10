A Ratoeira em cena no Cineteatro Anadia

O espetáculo “A Ratoeira” vai estar em cena no Cineteatro Anadia, esta sábado, dia 22 de outubro, pelas 21h. Com encenação de Paulo Sousa Costa, a peça conta com um elenco de luxo, liderado por Ruy de Carvalho, acompanhado por Elsa Galvão, Filipe Crawford, Henrique de Carvalho, Daniel Cerca Santos, Luís Pacheco, Sara Cecília e Sofia de Portugal.

Em cena há 70 anos, “A Ratoeira”, inspirada numa história de Agatha Christie, tem atingido vários recordes, estando registada no Guinness Book, como a peça em cena há mais tempo.

A história passa-se num pequeno hotel, gerido por um jovem casal, que é surpreendido pela morte de uma hóspede. O mistério e suspense estão garantidos na procura pelo assassino. Após um minucioso questionário levado a cabo pelo detetive Tortter, fica evidente que o assassino pode ser qualquer um dos hóspedes, inclusive os donos do hotel.

Os bilhetes encontram-se à venda na bilheteira do Cineteatro Anadia (sexta-feira, das 19h30 às 23h, e no dia do espetáculo, a partir das 14h), nos postos BOL (como CTT, Worten e FNAC) e em www.bol.pt.

Os portadores dos cartões Anadia Jovem e Anadia Sénior beneficiam de um desconto de 50% na compra do bilhete.