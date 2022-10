Anadia FC – FC Porto joga-se no Estádio Municipal de Anadia

Estão dissipadas todas as dúvidas. O jogo Anadia FC – FC Porto, a contar para a 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, joga-se no Estádio Municipal de Anadia, dia 16 de outubro, às 20h45, e dá em direto na RTP.

Conhecido o sorteio que colocou no caminho do Anadia o FC Porto, a meio da tarde da última terça-feira, os adeptos bairradinos e portistas da região, logo tentaram saber se o jogo teria lugar em Anadia ou no Estádio Municipal de Aveiro, aqui por uma questão de levar mais público e da receita.

Pois bem, a SAD do Anadia, em estreita colaboração com a Câmara Municipal de Anadia, e com aprovação da Federação Portuguesa de Futebol, ficou decidido que o importante encontro se jogue mesmo em Anadia. E o anúncio da data e do horário do encontro da prova rainha foi feito pelos campeões nacionais, no seu site oficial.

A Federação Portuguesa de Futebol também já deu a conhecer os jogos que vão ter transmissão televisiva, sendo que o Anadia – FC Porto será o último da 3.ª eliminatória, dia 16 de outubro, domingo, às 20h45, no canal 1 da RTP.

Esta será a primeira vez que os dragões visitam Anadia e, no histórico entre as duas equipas, só existe uma partida: em 1972, o FC Porto goleou por 8-0, nos 16 avos de final da Taça de Portugal.