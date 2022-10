Anadia FC Futebol SAD recebe o FC Porto para a Taça de Portugal

Já com a presença dos clubes da Liga Bwin, realizou-se o sorteio da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal. E o Anadia FC Futebol SAD recebe nada mais nada menos, o atual detentor do troféu, o FC Porto.

Depois de ficar isento na primeira eliminatória e de ter eliminado no último fim de semana o Fafe, com a entrada dos clubes da Primeira Liga, os dirigentes das chamadas equipas pequenas pedem aos deuses que lhes calhe em casa um dos grandes do futebol português, cuja receita (bilheteira e possível transmissão televisiva) na maior parte dos casos dá para pagar uma época.

E o Anadia FC Futebol SAD tem o privilégio de receber um grande, o FC Porto, que é o campeão em título.

Os jogos da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal estão marcados para o fim de semana de 15 e 16 de outubro.