Associações desportivas recebem apoios do Município de Anadia

São sete, as associações desportivas que vão receber do Município de Anadia apoio financeiro. A decisão foi tomada na última reunião de executivo, realizada no passado dia 13 de outubro.

Assim, Anadia Squash Clube, ACR Cerca-S.Pedro, AD Bairradafut, ADRC Ribeira Azenha, AR Aguinense, AC Famalicão, CSCR Poutena vão receber apoios financeiros que totalizam no seu conjunto 41 mil euros.

As sete associações desportivas instruíram e apresentaram a respetiva candidatura ao Programa de Apoio Municipal ao Desenvolvimento Desportivo (PAMDD) e as verbas a atribuir pelo Município destinam-se a colaborar no desenvolvimento das atividades destas durante a época desportiva 2022/2023.

Para além do aspeto financeiro, a autarquia apoia ainda as associações em termos de transporte, através da cedência de autocarros, atribuindo a cada clube um plafond de quilómetros por cada equipa em competição.

Para a autarquia os apoios visam “estimular as associações que acolhem os jovens para a prática desportiva, e que complementam o investimento que vem sendo realizado pelo Município na oferta de instalações desportivas, valorizando os projetos desportivos com atividade recreativa regular para a comunidade envolvente”.

Segundo a Câmara Municipal de Anadia, os apoios propostos serão formalizados através da celebração de Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo.