Bilhetes para o Anadia – FC Porto já estão à venda

Domingo todos os caminhos vão dar ao Estádio Municipal de Anadia. Às 20h45, a bola vai rolar para assistir ao jogo entre um Anadia que pretende discutir até à última gota de suor a eliminatória, e um FC Porto, atual detentor do troféu, sendo previsível que Sérgio Conceição faça descansar os habituais titulares, dando minutos aos jogadores menos utilizados.

Nada que tire o sono aos adeptos de ambas as equipas na procura do bilhete. Sendo um jogo da Taça de Portugal e tendo sido classificado como de risco elevado, obedece a condicionantes diferentes dos jogos da Liga3. Desta forma, os bilhetes terão um custo unitário de 15 euros e estão à venda nos seguintes locais: Estádio Municipal de Anadia, das 12h30 às 13h30 até ao dia do jogo.

Capri Bar, das 15h até às 0:00.

Barbearia Old School, durante as 12h até às 20h.

FOTO: Facebook Anadia Futebol Clube SAD