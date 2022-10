Combatentes assinalam aniversário com homenagens e sarau solidário

Comemoração, com vários momentos, do 17.º aniversário do Núcleo de Oliveira do Bairro da Liga dos Combatentes.

Foi intensa, em atividades e emoções, a comemoração do 17.º aniversário do Núcleo de Oliveira do Bairro da Liga dos Combatentes, no passado sábado, dia 22 de outubro.

As cerimónias protocolares iniciaram com a concentração dos participantes, junto aos Paços do Concelho de Oliveira do Bairro, para receber o presidente da Liga dos Combatentes, TGen Joaquim Chito Rodrigues, que presidiu às cerimónias, o presidente da Câmara Municipal, Duarte Novo, e outras entidades militares e civis convidadas. Os presidentes dos Núcleos de Aveiro, Cantanhede, Espinho e Oliveira de Azeméis marcaram presença, fazendo-se acompanhar pelos respectivos Guiões.

Todos os convidados se dirigiram, depois, para a Avenida Dr. Abílio Pereira Pinto, onde, junto ao Monumento aos Combatentes do Ultramar, se prestou homenagem aos que tombaram em combate e nas Missões de Cooperação e Paz da ONU. Usaram da palavra o presidente do Núcleo e o presidente da Liga dos Combatentes.

Seguiu-se uma visita ao Talhão do Combatente, onde foram homenageados todos os combatentes e familiares sepultados nos cemitérios do concelho. Ao final da tarde, realizou-se uma visita à sede do Núcleo, onde foi servido um espumante de honra, abrindo o apetite para o jantar de aniversário, que seria servido na Residencial Estância.

Sarau teve entrega de louvores e música

Para a noite estava reservado um dos momentos altos das comemorações, o Sarau Solidário de Louvor ao Combatente, no Quartel das Artes Dr. Alípio Sol, que iniciou ao som do Hino da Liga dos Combatentes, seguido da condecoração a Antigos Combatentes com a Medalha Comemorativa/Comissões e Serviços Especiais das Forças Armadas Portuguesas, entrega de diplomas de compromisso de honra dos avós aos netos, entrega de louvores a elementos da direção do Núcleo e cartões a novos sócios da Liga dos Combatentes.

O Ensemble de metais do Núcleo mimoseou o público com três sublimes intervenções, dando o mote para o Concerto Solidário de Louvor ao Combatente.

Esteve em palco o notável saxofonista holandês, Henk van Twillert e o Ensemble de Saxofones Vento do Norte, que interpretaram um reportório diversificado, deixando o auditório encantado e rendido à sua sublime atuação. Procedeu-se à entrega de uma lembrança às entidades e maestro e ao sorteio do cabaz solidário.

O presidente da Liga dos Combatentes parabenizou o Núcleo pela organização do evento, manifestando o seu orgulho em ter na Associação a que preside, Núcleos que promovem a Arte e a Cultura em complementaridade com o apoio social e comunitário. Duarte Novo também tomaria da palavra, reforçando a importância das relações institucionais ao serviço dos cidadãos de Oliveira do Bairro.

O Sarau “Louvor ao Combatente” encerrou ao som do Hino Nacional, interpretado por Henk van Twillert e cantado pela plateia.