Detidos por dano qualificado em estação de comboios de Águeda

A GNR, através do Posto Territorial de Águeda, deteve no passado dia 26 três homens com idades compreendidas entre os 19 e os 21 anos, pelo crime de dano qualificado, no concelho de Águeda.

Durante uma ação de patrulhamento preventivo, os militares da GNR detetaram movimentos suspeitos na estação de comboios de Águeda, tendo surpreendido os suspeitos a pintar uma carruagem de comboio com recurso a latas de tinta em spray.

Desta ação policial resultou a detenção dos três homens e a apreensão 15 latas de tinta em spray, uma máquina fotográfica e um tripé.

O detidos foram constituídos arguidos e os factos remetidos para o Tribunal Judicial de Águeda.

A ação contou com o reforço do Posto Territorial de Albergaria e do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Águeda.