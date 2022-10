Diocese de Aveiro: Pe. Manuel Melo tomou posse como vigário judicial

novo vigário judicial, Pe. Manuel Melo, foi ordenado padre em 1987. É atualmente pároco de Sangalhos (arciprestado de Oliveira do Bairro) e Paredes do Bairro (arciprestado de Anadia).

O novo vigário judicial da Diocese de Aveiro, Pe. Manuel Martins Simões Melo, tomou posse no passado dia 12 de outubro, numa cerimónia realizada no Paço Episcopal, com D. António Moiteiro e os membros e funcionários do Tribunal Eclesiástico de Aveiro.

Segundo o Correio do Vouga, nas palavras que antecederam a tomada de posse, o vigário judicial cessante, que foi recentemente reconduzido como vigário geral, Pe. Manuel Joaquim Estêvão da Rocha, salientou o trabalho desenvolvido nos últimos 25 anos, que fez com que Aveiro seja referência em termos de tribunais eclesiásticos, e reconheceu que, embora possa acontecer em algumas situações, não convém que o vigário geral e vigário judicial sejam a mesma pessoa.

O jornal da diocese de Aveiro, refere ainda que, na ocasião, o Bispo de Aveiro agradeceu a colaboração dos presentes e realçou que o tribunal existe para fazer cumprir a “lei suprema na Igreja”, que é a “salvação das almas, ou antes, a salvação das pessoas, como está escrito no final do Código do Direito Canónico”.

O novo vigário judicial, Pe. Manuel Melo, foi ordenado padre em 1987. É atualmente pároco de Sangalhos (arciprestado de Oliveira do Bairro) e Paredes do Bairro (arciprestado de Anadia). É licenciado em Direito Canónico pela Universidade Católica Portuguesa. O tribunal eclesiástico, que agora lidera, é composto por juízes, defensores do vínculo, notários e atuários. Funciona numa ala do antigo Paço Episcopal, na rua Almirante Cândido dos Reis.