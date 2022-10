Domingo é dia de Anadia Wine Run

“Anadia Wine Run” está de volta para mais uma edição, que acontecerá, no próximo domingo, dia 16 de outubro, com a partida a ser dada pelas 9h30, no Centro de Alto Rendimento de Anadia (CAR) / Velódromo Nacional, em Sangalhos.

Depois de duas edições (2018 e 2019) muito participadas, esta que é a 3.ª edição acontece agora em 2022 devido à pandemia que inviabilizou a sua realização, tanto em 2020 como em 2021. Com cerca de 1500 inscritos, adivinha-se um dia de festa e animação, que irá trazer ao concelho participantes de todo o país.

O evento é organizado pela Associação Desportiva Recreativa (ADR) 4 Estações e conta com o apoio do Município de Anadia.

Ao JB, Guilherme Guilhas, da organização, destaca o facto de se tratar de uma iniciativa turística, aberta a todas as idades: “na caminhada podem participar menores, a partir dos 12 anos desde que acompanhados por um adulto e sei que o participante com mais idade tem 74 anos”, acrescentando que este ano foi introduzida uma importante novidade que visa diminuir a pegada ambiental. “Cada participante levará o seu recipiente para a água e nos abastecimentos forneceremos apenas a água”, acabando, assim, com as garrafas de plástico que muitas vezes ficavam espalhadas no chão ao longo da prova. Ao mesmo tempo, destaca as passagens pela Quinta do Encontro e Adega Campolargo, onde os participantes poderão provar alguns néctares da região.

Esta prova, que se realiza em plena natureza, visa proporcionar aos participantes a oportunidade de percorrerem caminhos, em terreno misto, através de quintas e de vinhedos do concelho de Anadia, com passagem pela Adega Campolargo e Quinta do Encontro, num percurso que sai de Sangalhos, passa pela zona de Anacas e de São Lourenço do Bairro.

Na edição deste ano, haverá uma caminhada de 10 km e uma corrida na distância de 18 km.