Fermentelos dispara na liderança

Era mais um teste à invencibilidade e à liderança, mas, alheio a tudo isso, o Fermentelos foi à casa do segundo classificado, o Estarreja, somar a quinta vitória no Campeonato SABSEG, e ampliou para seis pontos a vantagem para o seu adversário. Grande início de época da equipa de Pateira, única que ainda não perdeu.

A LAAC, que ainda não ganhou e é última, perdeu na casa da Ovarense, que se aproximou da segunda posição, tal como o Águeda, que arrancou preciosa vitória no terreno do Pinheirense.

O Pampilhosa ao empatar sem golos no reduto do Alba, deixou os quatro primeiros lugares, que podiam estar à mão de semear do Oliveira do Bairro. Todavia, a equipa foi surpreendida em casa pelo Valonguense e continua a dar tiros nos pés na tão desejada recuperação na tabela classificativa.

Na 1.ª Divisão, Juve Force e Vista Alegre não dão tréguas e são líderes. Ambos venceram fora e com relativa facilidade, em Águas Boas e Calvão, respetivamente.

O destaque vai para a primeira vitória do Mealhada e logo com uma goleada (4-1), em casa, frente ao Aguinense.

Depois de se terem defrontado há oito dias no mesmo local para a Taça Distrito de Aveiro, onde o Bustos goleou, desta vez a vitória sorriu ao Mourisquense, por 5-3. E o triunfo só foi alcançado nos últimos dez minutos.

Já na 2.ª Divisão, o trio da frente foi desfeito. O Ribeira/Azenha caiu com estrondo em casa, ao ser goleado pelo Bom Sucesso. Quem não desperdiçou nessa condição foram VN Monsarros e Santo André. Os vilanovense levaram a melhor sobre o Vaguense, enquanto a formação do concelho de Vagos, que é sem dúvida uma das sensações do campeonato, goleou o Mourisquense B.

Os jovens da Mourisca ainda não pontuaram, tal como o Carqueijo (para já a grande desilusão), que trouxe meia dúzia de golos da Gafanha na bagagem.

A subir de rendimento está o Antes, que ganhou no terreno do Macinhatense.

Numa partida com 7 golos, o Mamarrosa perdeu em casa contra o Sosense, adversário que somou a primeira vitória. Os locais ainda tentaram evitar a derrota, mas os dois golos finais foram insuficientes.