Malaposta: Condições de acolhimento e atendimento distinguem Farmácia Anadia

Localizada num amplo e moderno espaço, onde se destaca o conforto, a Farmácia Anadia abriu ao público, no passado dia 10 de outubro, na Malaposta, mais concretamente no Edifício das Lages, Bloco 4, Fração BE (em frente ao Modelo/Continente).

Fruto da transferência de localização da extinta Farmácia Óscar Alvim que se encontrava aberta no centro da cidade de Anadia, João Pires, sócio-gerente, explica “não se tratar de um novo player no mercado”, mas apenas da mudança de localização da farmácia, que continua a operar em Anadia.

Neste novo espaço, “foram melhoradas as condições de acolhimento e atendimento dos utentes, assim como a acessibilidade, de acordo com o lema que desde sempre nos acompanha: o utente em primeiro lugar”, acrescenta o responsável, que não deixa de sublinhar o investimento “significativo”, sem o qual “não seria possível criar as condições já referidas”.

A Farmácia Anadia vem criar dois novos postos de trabalho. Além de estar localizada num espaço bastante amplo, agradável e confortável, comporta dois gabinetes de atendimento ao utente, onde futuramente serão oferecidos, entre outros, serviços de nutrição e de podologia.

Neste momento disponibiliza serviços de administração de vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação (ex: Gripe), de preparação individualizada da medicação, de determinação de parâmetros bioquímicos (ex: colesterol, glicémia), de peso/IMC e de teste rápido de antigénio.