Município de Anadia reforça capacidade financeira de duas freguesias

A Câmara Municipal de Anadia aprovou, na última reunião de executivo, realizada no passado dia 13 de outubro, as propostas de acordos pontuais de colaboração, num valor total de cerca de 66 mil euros, reforçando assim o apoio financeiro à União das Freguesias de Tamengos, Aguim e Óis do Bairro, e à Freguesia de Vila Nova de Monsarros, de acordo com as obras que se propõem realizar, segundo o valor que foi atribuído em dotação própria e aprovado com o Orçamento para 2022.

Nesse sentido, a União das Freguesias de Tamengos, Aguim e Óis do Bairro será contemplada com uma verba de 43.265 euros para comparticipar duas obras que pretende realizar, designadamente a requalificação do Vale da Bica e a beneficiação do espaço “A Bica”, sito na Rua das Palmeiras, na localidade da Mata da Curia.

Por sua vez, a Freguesia de Vila Nova de Monsarros receberá o valor de 22.609 euros destinado a apoiar a aquisição de uma viatura para serviço da Freguesia, bem como comparticipar a execução de viadutos, valetas e obras complementares nas povoações de Grada, Monsarros e Vila Nova de Monsarros.

“Os apoios concedidos pelo Município têm em consideração a importância das obras para as respetivas Freguesias e os condicionalismos financeiros, por parte das mesmas, para a sua realização”, refere nota da Câmara Municipal de Anadia.