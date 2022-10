Município de Vagos e NEVA voltam a dinamizar comércio no Natal

Ao fazer compras no comércio local aderente à campanha, cada cidadão fica habilitado a dois vouchers de 50 euros. Inserida na iniciativa Vagos +Comércio, o Município de Vagos e o Núcleo Empresarial de Vagos (NEVA) lançam uma edição especial de Natal denominada “No Natal, ofereça presentes no Comércio Local.”

O Município realça que o comércio local é um dos setores que “muito contribui para o desenvolvimento económico do concelho de Vagos, setor este que foi muito afetado pela pandemia e que, novamente, se depara com dificuldades económicas motivadas pela conjuntura atual, onde a inflação se assume como um dos principais problemas”.

Desta forma, no sentido de contribuir para atenuar o impacto do aumento do custo de vida atual, a Câmara Municipal de Vagos e o Núcleo Empresarial de Vagos (NEVA) consideram importante e necessário manter o apoio às pessoas e ao comércio local, retomando medidas específicas de incentivo à compra no pequeno comércio e serviços do concelho de Vagos, apoiando, assim, não apenas este setor de atividade, como também as famílias vaguenses, promovendo a dinamização e sustentabilidade da economia do território.

Notícia completa na edição impressa ou digital