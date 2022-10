Programa nas escolas de Águeda trabalha competências emocionais nas crianças

A Câmara de Águeda desenvolveu uma AEC (Atividade de Enriquecimento Curricular), com base no projeto Emoaction – Emoção em Ação, em parceria com a Psientífica, que está a ser implementada desde 2016 nas escolas do Município e que procura responder às preocupações dos agrupamentos de escolas, no que respeita a questões comportamentais dos alunos.

O Emoaction é um programa de intervenção comunitária que se traduz no desenvolvimento de competências socio-emocionais em crianças e jovens, desde o pré-escolar ao ensino secundário, com base nos 5 pilares de inteligência emocional (autoconhecimento, autocontrolo, motivação, empatia e competências sociais) e que são desenvolvidas com recurso a metodologias de educação não-formal (jogos, dinâmicas de grupo, técnicas de relaxamento e mindfulness, bem como meditação ou outras).

Após duas candidaturas à Portugal Inovação Social para os anos letivos 2020/2021 e 2022/2023, ambas aprovadas, foi possível alargar e melhorar o trabalho desenvolvido no âmbito deste projeto educativo, de onde resultaram, até ao momento, dois manuais de intervenção (1.º CEB, e 2.º e 3.º CEB) e cinco vídeos pedagógicos (“João Emoção, à procura das emoções”).

“Entendemos que a educação não formal tem um peso muito relevante na construção do indivíduo como um todo, pelo que apostamos neste tipo de intervenções diferenciadoras, implementadas com cuidado e zelo profissionais, e que podem constituir pontos de viragem na atitude das crianças e jovens e ser um sério contributo para a melhoria do seu desempenho académico”, defendeu Marlene Gaio, vereadora da Educação da Câmara de Águeda.

Até fevereiro do próximo ano, serão ainda produzidos mais dois manuais, um para uma intervenção no ensino pré-escolar e outro para o ensino secundário, bem como conteúdos digitais.

De referir que, no ano letivo 21/22, desde o pré-escolar até ao 3.º Ciclo, o projeto da autarquia envolveu um total de 90 turmas e 1.547 crianças.

Em breve, serão iniciadas as sessões de desenvolvimento de competências emocionais no ensino secundário e a produção de conteúdos digitais, estando ainda prevista a realização de um evento final de divulgação de resultados da iniciativa.

Até ao momento, e tendo em conta, quer a adesão dos alunos, quer as reações resultantes, esta é uma ferramenta de atuação que tem surtido um efeito muito positivo, com docentes, diretores de turma e comunidade escolar a demonstrarem a sua satisfação.

“As crianças gostaram muito; reagiram muito bem às sessões”, dizia um dos professores do Jardim de Infância de Águeda, que após observar a intervenção pedagógica, replicou as técnicas usadas.

“Emoção em ação é top, gostei muito das aulas, aprendi a ter calma e a tornar-me uma pessoa melhor”, disse um aluno da Escola Professor António Graça, numa declaração que evidencia como este projeto pode influenciar positivamente o comportamento das crianças.