Quatro associações do concelho de Anadia recebem apoio financeiro

O Município de Anadia vai atribuir um total de mais de 16 mil euros a quatro associações do concelho.

O Sangalhos Desporto Clube, a Confraria Gastronómica do Leitão da Bairrada, o Grupo Folclórico e Cultural de Paredes do Bairro e a Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Vilarinho do Bairro foram as contempladas com apoios financeiros que se destinam a comparticipar a realização de obras de requalificação e beneficiação.

Foi deliberado atribuir uma verba de 4 mil euros ao Sangalhos Desporto Clube (SDC) para apoiar a realização de obras nos edifícios A e C da Escola do 1.º Ciclo da Pista, junto ao Complexo Desportivo de Sangalhos, cujas instalações foram cedidas ao clube pelo período de 10 anos. De sublinhar que o SDC milita na principal liga nacional de basquetebol e, como tal, necessita de uma logística diferente para desenvolver a sua atividade.

No âmbito do Programa de Apoio Municipal ao Desenvolvimento Cultural (PAMDC) foi aprovado a atribuição de um apoio de 3 mil euros à Confraria Gastronómica do Leitão da Bairrada, destinado a comparticipar a realização de obras de requalificação do edifício sede (Escola do Paraíso em Sangalhos), nomeadamente o arranjo do telhado, reparação de degrau de entrada, lavagem de paredes exteriores e pintura das mesmas, bem como a pintura de portas e janelas.

Foi também atribuída uma verba de 2 mil euros ao Grupo Folclórico e Cultural de Paredes do Bairro destinada a apoiar obras de requalificação do edifício sede, designadamente o arranjo do telhado e pintura interior e exterior.

O executivo deliberou ainda atribuir uma verba de 5.800 euros (acrescido de IVA) à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Vilarinho do Bairro destinada a comparticipar os trabalhos de reparação da Capela de Chipar de Cima, em resultado dos danos provocados pela queda de um sobreiro. De referir que a queda da árvore centenária provocou estragos no telhado da capela danificando telhas, beirais e o forro do teto.