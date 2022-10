Requalificação da EB1/JI de Febres entra na reta final

Intervenção era há muito desejada e necessária, estando integrada num vasto programa de beneficiação da rede escolar do concelho de Cantanhede.

Os trabalhos de requalificação da EB1/Jardim de Infância de Febres, que resultam de um investimento superior a um milhão de euros, entraram na reta final.

A intervenção profunda durou cerca de um ano, prevendo-se que os alunos possam usufruir das novas instalações ainda neste ano letivo.

Os trabalhos visaram a beneficiação das condições de conforto e bem-estar dentro das salas de aula, sala de refeições, salão polivalente e demais instalações, com melhoria em todo o edifício principal, que mantém a sua traça original, mas, no seu interior, foi alvo de uma remodelação profunda.

Para melhorar as condições de acessibilidade da comunidade escolar foram construída rampas nos acessos ao interior e ao logradouro, bem como às casas de banho.

Também a área exterior da escola (traseiras) sofreu uma significativa intervenção, tendo sido envidraçada a metade que faz a ligação com o salão polivalente, permitindo, deste modo, o acesso mais confortável a partir do interior por parte do jardim de infância.



