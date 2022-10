VN Monsarros: Esvaziamento da Barragem do Porcão levanta questões

Junta de Agricultores de VN Monsarros efetuou operação de limpeza dos sedimentos que se acumulam no fundo da barragem, mas esvaziamento quase total levou à morte de peixes e levantou a questão de falta de água para um eventual incêndio.

A recente descarga de fundo realizada na Barragem do Porcão, na freguesia de Vila Nova de Monsarros, não foi, este ano, pacífica e está a levantar várias questões. No centro da polémica, e apesar deste procedimento ser habitual nesta altura do ano, está o facto de a Junta de Agricultores de Vila Nova de Monsarros ter procedido à descarga quase total da barragem.

António Almeida, natural de Algeriz, lamenta a descarga, que classifica de “atentado”, pela redução abrupta do lençol de água, que pode fazer falta no caso de um eventual incêndio e que, por outro lado, está a causar a morte a inúmeros peixes, questionando mesmo se esta situação não poderá gerar “um problema de saúde pública”.

Ao JB, Fernando Martins, diretor Regional da DRAP (Direção Regional de Agricultura e Pescas) do Centro explicou que a abertura da descarga de fundo é uma operação que deve ser realizada uma vez por ano, para limpeza dos sedimentos que se acumulam no fundo da barragem, responsáveis pela degradação do circuito hidráulico, pela redução da capacidade de armazenamento da albufeira e pela degradação da qualidade da água.

