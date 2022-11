Anadia reduz atividade em edifícios municipais para diminuir consumo energético

O executivo anadiense, liderado por Teresa Cardoso, decidiu adotar algumas medidas em equipamentos e edifícios municipais, com o intuito de reduzir o consumo energético. Em nota enviada à comunicação social, a autarquia anadiense avança que tendo em conta o Plano de Poupança de Energia 2022-2023 publicado pelo Governo, a 27 de setembro, que contém medidas neste âmbito, “o Município decidiu adotar algumas medidas em equipamentos e edifícios municipais, com o intuito de reduzir o consumo energético”.

A Câmara Municipal refere ainda naquela nota que “nesta fase, as medidas introduzidas prendem-se, nomeadamente, com a redução gradual da temperatura da água nas piscinas municipais, de acordo com a recomendação governamental”.

O horário de funcionamento também sofreu uma ligeira alteração, passando este equipamento a estar encerrado aos sábados à tarde. A autarquia está também a equacionar algumas intervenções pontuais para minimizar o impacto térmico na circulação dos espaços.

Já a Biblioteca Municipal de Anadia, durante os meses de novembro e dezembro, tem um ajustamento no horário de funcionamento, encerrando ao sábado à tarde. De segunda a sexta-feira, funciona das 10h às 13h e das 14h às 18h.

No Museu do Vinho Bairrada, as visitas às exposições temporárias e permanentes serão no horário da tarde, de terça a sexta-feira, das 14h às 17h, e aos sábados e domingos, das 10h às 17h. Às segundas-feiras e feriados encontra-se encerrado.

Relativamente às visitas ao Museu das Duas Rodas, localizado no Centro de Alto Rendimento, em Sangalhos, o Município de Anadia faz saber que poderão ser realizadas, de terça a sexta-feira, às 14h30 e 15h30. Aos sábados e domingos, às 10h30, 11h30, 14h30 e 15h30, As visitas de grupos (+ de 5 pessoas) deverão ser previamente agendadas. Às segundas-feiras e feriados o Museu está encerrado.

“Estas medidas têm como objetivo a redução energética, por forma a atenuar o impacto do aumento dos preços do gás e da eletricidade”, reforça o município anadiense.