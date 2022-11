Câmara de Águeda apoia trabalhos de limpeza na Pateira

Quatro Juntas e Uniões de Freguesias vão receber investimento de 26.250 euros, resultantes de uma candidatura apresentada pela Agência Portuguesa do Ambiente com o apoio do Município.

A Câmara Municipal de Águeda vai celebrar contratos interadministrativos com quatro Juntas e Uniões de Freguesia (Fermentelos; Barrô e Aguada de Baixo; Recardães e Espinhel; e Travassô e Óis da Ribeira) para a realização trabalhos de limpeza junto às linhas de água da Pateira de Fermentelos, nas respetivas áreas confinantes à lagoa.

Este apoio, que se traduz num investimento global de 26.250 euros, resulta de uma candidatura apresentada pela Agência Portuguesa do Ambiente com o apoio do Município, aprovada e cofinanciada pelo Fundo Ambiental, com vista à requalificação ambiental e paisagística da Pateira e cujo protocolo prevê a colaboração com as autarquias locais para a realização das ações aprovadas.

Em concreto, serão atribuídos 4.000 euros a cada Junta (16.000 euros no total) para a vigilância e remoção manual das massas de espécies exóticas da flora Invasora (por exemplo erva-pinheira e jacintos-de-água) que surjam na lagoa e recursos hídricos limítrofes, complementando a remoção mecânica destas espécies que é feita pelo Município de Águeda com recurso a uma ceifeira aquática.

A este valor acresce um apoio à Junta de Freguesia de Fermentelos, de 10.250 euros, para a beneficiação dos acessos para o equipamento de recolha e remoção (descarga e transporte) das Espécies Exóticas Invasoras na lagoa, para a entrada e saída da ceifeira-aquática.