Confraria dos Enófilos da Bairrada cumpre tradição com quatro décadas

É uma tradição que se mantém desde 1980 pela Confraria dos Enófilos da Bairrada, fundada em 1979, sendo a mais antiga confraria do país em atividade. A realização do Concurso “Os Melhores Vinhos da Bairrada”, colheita de 2021, realizou-se no passado dia 11 de outubro, tendo por palco o Museu do Vinho da Bairrada, instalação, como habitualmente, cedida pelo Município de Anadia.

Como concurso “sui generis” e inédito, em competição tem vinhos tintos, brancos e rosados, exclusivamente da colheita anterior ao ano da realização da competição. E, nesta 42.ª edição, foram cerca de 50 as amostras da colheita de 2021 que estiveram à prova.

Com a presidência do Concurso a cargo do enólogo e confrade Francisco Antunes, a provar estiveram nove profissionais, entre eles especialistas oriundos de diversas regiões vitivinícolas e representantes da Direção Regional de Agricultura do Centro e da Comissão Vitivinícola da Bairrada.

Sobre os vinhos em prova, a presidente da Confraria, Célia Alves, afirmou que “o ano de 2021 mostrou aquela que é a tendência da Bairrada de, colheita após colheita, produzir brancos de qualidade irrepreensível, com uma consistência superlativa. Os brancos foram, sem dúvida, a grande coqueluche deste Concurso, surpreendendo muito positivamente o painel de jurados”.

Para a presidente da direção, também há a valorizar os tintos e rosados a concurso que, uma vez mais, mostraram o seu potencial para a afirmação da região. Célia Alves aproveitou ainda para “agradecer o sempre inestimável apoio ao serviço dos alunos da Escola Profissional de Anadia que, como habitualmente, mostraram um enorme profissionalismo e competência, os quais são fruto de uma aprendizagem de excelência”.

No final das provas, os jurados e confrades organizadores foram recebidos pelo produtor Casa de Saima (Sangalhos), onde decorreu um almoço de confraternização e prova de alguns dos vinhos, espumantes e aguardentes produzidos por esta marca clássica de referência na Bairrada.

A Confraria dos Enófilos da Bairrada irá realizar a entrega de prémios aos produtores com vinhos premiados no dia 26 de novembro, no Palace Hotel do Bussaco, durante a realização do Grande Capítulo anual.