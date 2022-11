Confraria dos Enófilos da Bairrada cumpre XLIV Capítulo e entroniza Vasco D’Avillez

No decorrer da cerimónia foram entronizados mais 11 confrades e confreiras efetivos.

Foi o regresso da Confraria dos Enófilos da Bairrada ao Palace Hotel do Bussaco e aos grandes momentos desta instituição fundada em 1979 e que se assume como a Confraria em atividade mais antiga do país.

Com mais de 100 pessoas presentes, entre Confrades, representantes de instituições e convidados, naquele que foi o 44.º Capítulo da Confraria, coube à Presidente Célia Alves dar o mote para a receção dos Confrades, neste que é o momento mais alto da atividade da Confraria.

Centrando o seu discurso na “valorização e reconhecimento da Bairrada”, Célia Alves enalteceu o trabalho das últimas décadas, que potenciou a Bairrada como a mais importante região produtora de espumantes em Portugal, ao mesmo tempo que consolidava a sua posição enquanto criadora de grandes tintos de guarda, afirmando-se também, com muita consistência e regularidade, com máxima aptidão a produzir grandes vinhos brancos, começando, igualmente, a despontar como perfeita para vinhos rosados de qualidade singular.

