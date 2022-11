Continente chega a Oiã e cria 46 novos postos de trabalho

A primeira loja Continente Bom Dia no concelho de Oliveira do Bairro abriu ao público na última semana, em Oiã, junto à EN 235. Com Wells, serviço de cafetaria, pão quente e take-away, o novo supermercado veio criar 46 postos de trabalho.

Para assinalar a chegada à região, a Missão Continente ofereceu carrinhos de compras com bens essenciais às instituições apadrinhadas pela nova loja: Centro Social de Oiã, Centro Ambiente Para Todos, SóBustos e Animais Águeda.

De destacar ainda que estas instituições vão ser permanentemente apoiadas pela Missão Continente, através dos excedentes alimentares diários da nova loja Continente Bom Dia Oiã.

Acrescente-se também que para promover e sensibilizar para o desperdício alimentar, os clientes podem encontrar caixas 0% Desperdício, com 5 kg de frutas e legumes em boas condições de consumo, mas próximo do limite da sua vida útil, por 0,50 cêntimos/kg.

Nesta nova superfície comercial existem ainda contentores onde os clientes podem depositar óleos alimentares usados, pilhas usadas e rolhas de cortiça, que serão posteriormente levados para reciclagem.

A loja encontra-se aberta diariamente, da 8h às 21h, possui 227 lugares de estacionamento e dois postos de carregamento elétrico para veículos.