Inês João estreia-se com a camisola de Portugal no Mundial de Trail

Inês João, atleta do Saca Trilhos Anadia, vai participar este sábado, na Tailândia, com as cores de Portugal, no Campeonato do Mundo de Trail. Aos 40 anos, este é o ponto mais alto da sua carreira.

Diz que é difícil ser campeã mundial, ficar nos 20 primeiros seria excelente.

A atleta bairradina irá competir com algumas atletas profissionais e o clima também vai ser um obstáculo. Mas sente-se preparada para tudo, naquela que é a sua estreia pela Seleção Nacional.

Entrevista completa na edição de 3 de novembro de 2022 do JB