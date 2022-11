Inês João orgulhosa da prestação no Mundial de Trail na Tailândia

A atleta do Saca Trilhos Anadia, que representou Portugal, confessou que teve bastante dificuldade em se adaptar ao clima, com muito calor e humidade.

Em representação da Seleção Nacional, Inês João, atleta do Saca Trilhos Anadia, participou na primeira edição dos Campeonatos Mundiais de Montanha e Trail Running, que decorreram em Chiang Mai, na Tailândia. O seu desejo era terminar no top 20, mas cruzar a linha de meta, “nem que fosse de gatas”, como confessou em entrevista ao JB, já seria um grande feito.

A verdade é que a atleta bairradina terminou a prova short trail (trilho curto), de 38km e 2770D+ na 36.ª posição e contribuiu para o magnífico 8.º lugar alcançado por Portugal. E tem de ser realçado este feito, dada a tipologia do traçado e um clima muito diferente do que as atletas portuguesas estão habituadas.

“Foi uma prova em que tive bastante dificuldade em me adaptar ao clima, com muito calor e humidade. Não me senti confortável ao longo de todo o percurso”, referiu Inês João, que acrescentou: “Mas foi sem dúvida uma experiência única e emocionante correr ao lado de atletas de topo profissionais, meus ídolos, que apenas via nas redes sociais. Acabámos por fazer um resultado coletivo fantástico, conseguindo um 8.º lugar, tendo em conta que as 7 primeiras equipas basicamente tinham atletas profissionais.” A atleta bairradina concluiu que “chegar à meta com a bandeira de Portugal vai ser sem dúvida um momento que irei para sempre recordar”.

Em representação de Portugal esteve também Nádia Casteleiro, nova atleta do Saca Trilhos Anadia, que ficou no 41.º lugar.