Mealhada vai ter “Autocarro Zona 231” para a juventude

A Câmara da Mealhada vai criar o Autocarro Zona 231, um espaço dedicado à juventude do concelho que, instalado no Parque da Cidade, funcionará como uma extensão das atividades e políticas de juventude, no âmbito do recém-criado Gabinete de Inovação e Juventude. A criação da imagem gráfica do autocarro é um desafio lançado à comunidade, através de um concurso que vai decorrer até ao dia 12 de dezembro.

O Autocarro Zona 231 será criado a partir da reutilização e adaptação de um autocarro municipal em fim de vida, um pouco à semelhança da BiblioMealhada, que se transformou numa biblioteca sob rodas a percorrer aldeias e vilas do Município.

O veículo será adaptado de forma a ser um espaço dinâmico, moderno, útil e potenciador de experimentação diversificada para os jovens do concelho, que ficará estacionado no Parque da Cidade da Mealhada. Na parte da frente, no lugar do condutor, existirá um pc gamming e um local destinado a exposição e experimentação de robótica e programação. Na parte de trás, terá um miniauditório multiusos, insonorizado, com projeção de filmes e playstation. A bagageira do autocarro servirá para guardar algum material para atividades, como por exemplo, jogos de tabuleiro e material que será colocado na parte exterior do autocarro para uma zona de convívio com mesas e cadeiras para esplanada, puffs, chapéus de sol e paletes.

Identificado o veículo, o início da sua transformação passa pela imagem gráfica do mesmo. E para a criação desta, será lançado um concurso de design, destinado a criativo e curiosos, que se dedicam às artes da imagem. A candidatura é individual e as propostas devem ser apresentadas, através da ficha de candidatura disponibilizada num formulário on-line (bit.ly/autocarro231) entre os dias 1 de novembro e 12 de dezembro (12h).

“Na linha do que tem sido a nossa política de juventude damos a palavra, a voz ativa, aos jovens. Queremos envolvê-los nas iniciativas, mas também nas decisões e é por isso que os desafiamos a criarem a imagem gráfica, bem como a participarem, depois, no apuramento da proposta vencedora através de votação”, sublinha Hugo Silva, vereador da Juventude.