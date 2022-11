Sopas de vários países brilham na 14.ª mostra na EB de Vilarinho do Bairro

No passado dia 8 de novembro, no âmbito do Dia Europeu da Alimentação e da Cozinha Saudável, na Escola Básica de Vilarinho do Bairro decorreu, das 12h30 às 14h30, a XIV Mostra de Sopas, atividade prevista no Projeto Educação para a Saúde e no Clube Ciência Viva – Sementes de Ciência.

Um evento que voltou a contar com a participação dos Encarregados de Educação, que participaram em grande número e agraciaram a comunidade com sopas internacionais, representantes da diversidade de nacionalidades de alunos que frequentam a Escola.

Acompanhadas por broa e pão caseiro, gentilmente cedidos pela Pastelaria dos Olivais, e por uma Encarregada de Educação, foram dadas a provar sopas do Brasil, Argentina, Venezuela, Ucrânia, França e Angola, que encheram o recinto da escola de aromas viajantes e abrilhantaram os olhos dos presentes.



