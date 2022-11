Tamengos: Maincharge é aposta da Mainconcept na mobilidade elétrica

Fundada em junho de 2019 por três bairradinos, no concelho de Anadia, a MAINCONCEPT – Automação Industrial, Lda. (que agora tem novas instalações, junto ao IC2 – em Tamengos) é uma empresa dedicada à projeção e construção de soluções na área da automação e robótica, assim como à prestação de serviços de manutenção industrial.

Agora, acaba de se lançar no mercado da mobilidade elétrica, com um projeto empresarial “criado através da paixão pela sustentabilidade, denominado de MAINCHARGE”, revelam os sócios da MAINCONCEPT e criadores da MAINCHARGE, Mário Rui Almeida, Nelson Almeida e Pedro Carvalho, que apresentaram ao público, este ramo de negócio, no passado mês de outubro.

Ao JB, Mário Rui Almeida avança que “a implementação de diferentes soluções domésticas e industriais nos diferentes segmentos de mercado sustentável, apostando na criação e prestação de um serviço de excelência, complementam a visão apresentada pelos sócios da nova marca que inicia agora o seu caminho rumo à sustentabilidade”.

“Conhecemos as mudanças que o mercado tem sofrido nos últimos tempos com o crescimento do setor da mobilidade elétrica, e após todo o trabalho de benchmarking, sabemos a velocidade de resposta que o mercado exige.

