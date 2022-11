Vagos: “Formação + Próxima” acrescenta valor às empresas e ao turismo

Com a duração de dois anos, o plano previsto vai abranger áreas diretamente ligadas ao turismo.

Profissionalizar o turismo, a nível concelhio, para valorizar recursos endógenos, de modo a integrá-los numa rede de oferta “abrangente e consolidada”. O projeto “Formação + Próxima”, que tem início em novembro, pretende, segundo o município de Vagos, “acrescentar valor ao tecido empresarial da região”, mormente através de um programa “mais próximo das pessoas”, mas também das “necessidades dos territórios”.

Com a duração de dois anos, o plano previsto vai abranger áreas “diretamente ligadas ao turismo”. Em causa está a promoção do território, com destaque para línguas estrangeiras, gastronomia, gestão de alojamentos, animação turística, assim outras áreas ligadas à gestão de negócios, marketing, vitrinismo, empreendedorismo, entre outras.

Segundo nota da autarquia, o projeto visa capacitar os colaboradores ligados ao setor do turismo, de forma gratuita, “em regime presencial e à distância”, através de formação de empresários, gestores, quadros intermédios e operacionais.

Marketing digital, vinhos e surf

Do projeto “Formação + Próxima”, ligado ao Turismo de Portugal, fazem parte três áreas distintas – Marketing Digital (como promover o seu negócio online?) – formador Hugo Teixeira Francisco; Vinhos tranquilos da Região da Bairrada (brancos, rosés e tintos) – formador Sommelier Paulo Vale; e ainda Surf e Salvamento (Vagos, um destino seguro) – formadores Bruno Rocha e Fernando Cheganças.

De referir que as ações de formação vão decorrer no auditório da Biblioteca Municipal de Vagos, Casa-Museu de Santo António de Vagos e Centro de Promoção e Desenvolvimento de Desportos Náuticos.

