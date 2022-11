Vagos quer qualificar e capacitar setor turístico

Programa “Formação + Próxima”, do Turismo de Portugal visa capacitar os colaboradores do setor do turismo, de forma gratuita, através de formação de empresários, gestores, quadros intermédios e operacionais, em regime presencial e à distância.

“Qualificar pessoas e destinos” foi o tema que serviu de base a uma reflexão que antecedeu a assinatura do Protocolo do Programa “Formação + Próxima” que se realizou na passada sexta-feira, dia 18 de novembro, no auditório da Biblioteca Municipal João Grave, em Vagos.

Qualificar pessoas é um dos primeiros passos para capacitar destinos. E foi tendo presente esta premissa que o Município de Vagos aceitou o desafio do Turismo de Portugal para implementar o programa “Formação + Próxima”, do Turismo de Portugal e que visa capacitar os colaboradores do setor do turismo, de forma gratuita, através de formação de empresários, gestores, quadros intermédios e operacionais, em regime presencial e à distância.

Qualificar e capacitar setor

Na ocasião, Adriana Rodrigues, da Turismo do Centro (TCP), reportando-se à importância deste protocolo, acredita que a formação mais próxima e a capacitação das pessoas “será uma das tónicas mais importantes deste programa”.

Aos presentes recordou ainda que, depois de dois anos marcados pela pandemia e de constrangimentos vários, a TCP “continua a apostar no que tem de mais relevante – as zonas mais despovoadas e num turismo que não é de massas, mas antes um turismo qualificado e capacitado, que vai ao encontro de um turista que tem capacidade económica para investir, que procura este território para experiências únicas, só possíveis nestes destinos cheios de autenticidade, que ainda não foram desvirtuados da sua essência e tradições”.

