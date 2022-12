Bairrada tem 112 empresas PME Excelência e quase duplica números de 2019

O Distrito de Aveiro tem um total de 389 empresas com o estatuto PME Excelência 2021, o que corresponde a 10 por cento do total nacional de empresas distinguidas com este galardão do IAPMEI -Agência para a Competitividade e Inovação.

Nos seis concelhos da Bairrada são 112 as empresas com aquele estatuto, quando em 2019 eram apenas 64. Importa referir que daquele número total da Bairrada 45 empresas estão localizadas em Águeda, 19 são de Anadia, 15 são de Olveira do Bairro, em Vagos são 13, seguindo-se Cantanhede e Mealhada com 10 PME Excelência em cada um destes concelhos.

Do universo das 11.228 empresas distinguidas com o Estatuto PME Líder 2021, com base nos seus níveis de solidez e de desempenho económico-financeiro, as 3881 empresas agora distinguidas a nível nacional com o estatuto PME Excelência 2021 são responsáveis, em conjunto, por mais de 123.000 postos de trabalho.

No que respeita ao apuramento deste ano, de salientar o aumento do número de empresas às quais a distinção foi atribuída, mais 1.016 empresas, sendo que em 2020 o número de PME Excelência representou 28,7% do universo de empresas PME Líder, e em 2021 regista-se um acréscimo efetivo do seu peso, 34,5%, um aumento de 5,73 p.p (pontos percentuais) por comparação com o ano transato. Esta evolução resulta, em parte, dos critérios de seleção definidos para esta edição, com o objetivo de acomodar o impacto da pandemia nas contas das empresas.

No que se refere à distribuição setorial, o comércio com 1.159 (29,9%) empresas e a indústria com 984 empresas (25,4%), são as atividades com maior representatividade no universo PME Excelência.

Logo a seguir, destacam-se o setor da construção e imobiliário (13,9%) com 541 empresas, o dos Serviços (13,8%) com 536 empresas e o setor do Turismo (12,1%) com 468 empresas distinguidas.

A maioria das PME Excelência 2021 são empresas de pequena dimensão. Do universo das 3.881 empresas distinguidas este ano, 72,7% (2 820) são pequenas, 21,4% (832) são médias e os restantes 5,9% (229) representam o segmento das microempresas.

Os distritos com maior concentração de empresas PME Excelência 2021 são o Porto (20,7%), Lisboa (18,9%), Braga (11%) e Aveiro (10%).

As PME Excelência 2021, no seu conjunto, apresentaram, no exercício económico de 2020, um acréscimo de 6,8% nos resultados líquidos e de 13,2% no ativo líquido, tendo reforçado os capitais próprios em 17,6%. A autonomia financeira média destas empresas é de 61,7%. Num ano marcado pela incerteza e pela quebra na atividade económica global, é de salientar que as PME Excelência tenham aumentado o investimento e os capitais próprios, reforçando a sua estrutura financeira.

Os dados médios das PME Excelência 2021, apresentam, para os indicadores rendibilidade líquida dos capitais próprios e EBITDA/Ativo, os valores de 19, 2% e 18%, respetivamente, embora denotem uma ligeira erosão face ao ano anterior (em qualquer dos casos inferior a 2 p.p.).

Conheça as empresas da Bairrada com este estatuto

ÁGUEDA

A.S.D. – Indústria de Banheiras Acrílicas e Cabines de Hidromassagem, S.A.

A. J. Nogueira – Unipessoal, Lda

Aguinox – Fabrico e Comércio de Produtos Inox, Lda.

Alital – Cadeiras de Escritório, S.A

AMOP, Lda.

Aneve – Indústria Metalurgica, Lda.

Artinox – Fábrica Metalúrgica, S.A.

Até Aqui – Gestão de Restaurantes, Unipessoal, Lda.

Autofer – Fábrica de Artigos Para Automóveis e Ferragens Lda.

Avedol – Expositores, Estantaria e Artigos em Arame, Lda.

Batista Gomes, Lda.

Cajumar Exportação e Importação, Lda.

Caniágueda – Produtos para animais, Lda.

Cativante Inspiração, Lda.

Cerâmica da Borralheira S.A.

Cetipal – Cerâmica de Tijolos e Pavimentos, S.A.

Dias & Vicentes, Lda.

Empresa Central Serrana de Águas

Fajota – Ferragens e Acessórios p/ Ind. de Frio, S.A.

Ferlin – Construções Metálicas, Unipessoal Lda.

Fig – Fábrica de Plásticos, Lda.

H.F.A. – Henrique, Fernando & Alves, S.A.

IAPMEI Haertha – Tratamento Térmico Aços, Unipessoal Lda.

Indústrias Metálicas Moura-Vouga, Lda.

Jamarcol – Acessórios Para Motorizadas, Lda.

Joaquim António Janeiro, Unipessoal Lda.

Kikone, Unipessoal Lda.

Lightenjin II – Indústria de Iluminação, Lda.

Litan-Estantes Metálicas, Lda.

M. Duarte & Filhos, Lda.

Mill Wire Technology – Moldes, Cunhos e Cortantes, Lda.

Pedro Brenha, Lda.

Perfilkit, Lda.

Preceram Norte – Cerâmicas, S.A.

Qual – Indústria Metálica, Lda.

R.A.I.O. – Móveis Metálicos, Lda.

Ramalhos, S.A.

Ramirex – Plásticos de Águeda, Lda.

RCN – Innovation in Aluminium Systems, Lda.

Rosa Sul Oliveira – Lacagens, Lda.

Spraytech, Lda.

SWS Workwear, Lda.

Tecnimol – Fábrica de Moldes, Lda.

Termolab – Fornos Eléctricos, Lda.

Venâncio Manuel Lamas, Lda.

ANADIA

AJ. Maias, S.A.

Anadiagro, Lda.

Auto Transportadora Moderna Portuense, S.A.

Bairrimoldes – Fábrica de Moldes Cunhos e Cortantes, Lda.

Candigrés Cerâmica de Grés da Candieira, Lda.

Cobel – Construções Electro-Mecânicas da Beira, S.A.

Cross-Pro – Componentes para Motociclos, Lda.

Destilaria Levira, Lda.

Interespuma – Indústrias de Poliuretanos, Lda.

Lusitana Face – Estruturas Metálicas, Coberturas e Fachadas, Lda.

Lusomotos Veiculos e Acessórios, S.A.

Marques Associados Digital, Lda.

Nível 20 – Estudos, Projectos e Obras, Lda.

Padaria Irmãos Lincho, Lda.

Policarpo Ferreira da Silva, Lda.

Sempre Presente, Lda.

Sociedade Agrícola e Pecuária Melo & Cancela, Lda.

Vidrologic – Gestão de Resíduos e Ambiente, Lda.

Vidromax – Vidros e Espelhos S.A.

OLIVEIRA DO BAIRRO

Anicolor – Alumínios, Lda.

Cansiltra – Motociclos, Lda.

Comvidro – Comércio e Montagem de Vidros, Lda.

Diferencial – Electrónica Geral, Lda.

Innere, Rui Viegas – Sistemas de Divisórias, Unipessoal, Lda.

Isofibras – Plásticos Reforçados, Lda.

Kinasmart, Lda.

Manuel Reste & Filhos, Lda.

Matechnics – Master Technology Solutions, Lda.

Misturas Milenares, Lda.

Molcer – Moldes e Equipamentos Cerâmicos, Sociedade Unipessoal, Lda.

Portimetric – Serralharia Civil, Unipessoal, Lda.

Safa – Construções Electromecânicas, Lda.

Topcer – Indústria de Cerâmica, S.A.

Trigiene – Produtos de Higiene e Limpeza, Lda.

VAGOS

Equaçãomagnólia – Unipessoal, Lda.

Farmácia Viva, Lda.

Fastfer, Lda.

Ilhaplast – Sociedade Transformadora de Plásticos, S.A.

Irmãos Rocha, Lda.

José Domingues Fernandes Mateus, Lda.

JRD Carnes, Lda.

Mundilarkasa, Lda.

Panedge – Indústria e Comércio de Painéis, Lda.

Reste e Ramos Lda.

Rioboco – Serviços Gerais, Engenharia e Manutenção, S.A.

Sagiper – Produção e comercialização de Perfis em PVC, Lda.

Xavier Martins – Soluções em Alumínio, Unipessoal Lda.

CANTANHEDE

Bricopor, Unipessoal Lda.

Celeste Barosa Lourenço & filhos Lda.

Farmácia Secades, Unipessoal Lda.

Flora Lusitana, Lda.

Iberconcept – Consultadoria e Projectos, Lda.

José Sarilho & Filhos – Instalações Eléctricas e Canalizações, Lda.

M. Cardoso Correia & Filhos, Lda.

Mara & Veloso, Lda.

Restaurante e Café Panorama, Lda.

Ventiplast – Moldagem de Plásticos, Lda.

MEALHADA

Avivalor – Sociedade Avícola, Lda.

Centralgest – Produção de Software

Certivias – Comercio e Aluguer de Maquinas, Lda.

Certoma – Comércio Técnico de Máquinas

Churrarocha, Lda.

Eixorientador, Lda.

Maria Manuela Santos Luxo, Unipessoal Lda.

Maxividro – Transformadores e Distribuidores de Vidro, S.A.

Rei dos Leitões – Restaurantes, Lda.

Transbolho – Transportes de Mercadorias, Lda.

