Banda brasileira “Sepultura” confirma presença no Vagos Metal Fest 2023

Banda de metal brasileira fundada em 1985, em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, vai estar em Vagos.

A banda brasileira “Sepultura” está de regresso aos festivais de Verão, mais concretamente ao Vagos Metal Fest, com uma setlist de luxo, num concerto que integra os maiores êxitos da sua carreira.

A confirmação desta presença foi feita esta manhã, por Ivo Salgado, da amazingevents que vem sendo parceira do Município de Vagos na organização deste que é o mais emblemático festival de heavy metal do país.

“Não restam dúvidas que esta banda icônica continua com a sua garra de sempre e prepara-se para fazer ‘estragos’ no palco da Quinta do Ega”, refere Ivo Salgado dando nota ainda de que “no último álbum lançado em 2021, intitulado de SepulQuarta, a banda provou que o quarteto está bem ativo e pronto para devastar qualquer palco por onde passa”.

“Para além da música como todos já sabem, o Vagos Metal Fest é uma experiência total e por isso já é certo o regresso do beer garden, das atividades náuticas, das tatuagens e massagens mas muito, muito mais a anunciar em breve”, frisa ainda Ivo Salgado.