Detidas três mulheres por furto em Águeda

Três mulheres, com 33, 35 e 45 anos, foram detidas, no passado dia 19 de dezembro, por militares do Posto Territorial de Águeda da GNR, por furto num estabelecimento comercial localizado naquela cidade.

Segundo nota do Comando Territorial de Aveiro da GNR, estes detenções aconteceram, “após a denúncia de um furto num estabelecimento comercial”, tendo os militares rapidamente iniciado as diligências necessárias para apurar a localização das suspeitas.

Depois de terem sido detetadas e intercetadas num outro estabelecimento comercial, na cidade de Águeda, foi possível, no decorrer da ação policial apreender uma viatura; uma trotinete elétrica; um robot de cozinha; diverso material informático assim como vários perfumes.

As detidas foram constituídas arguidas e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Aveiro.

A ação policial contou com o reforço do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) e do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Águeda.