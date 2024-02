Homem detido em Oliveira do Bairro por furtar veículo e conduzir sem carta

Oliveira do Bairro

Um homem de 30 anos foi detido ontem, dia 30 de janeiro, pela GNR de Oliveira do Bairro, por furto de veículo e condução sem habilitação legal, no concelho de Aveiro.

No âmbito de uma ação de patrulhamento, os militares aperceberam-se de uma viatura que circulava na via pública de forma suspeita, aumentando a velocidade ao cruzar-se com a viatura da GNR, tendo sido de imediato abordada e fiscalizada.

Na busca à viatura e após uma revista pessoal de segurança ao suspeito, foi possível apurar que se tratava de uma viatura furtada na cidade de Aveiro e que o suspeito não possuía habilitação legal para conduzir, tendo por isso sido detido.

O indivíduo foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Aveiro.