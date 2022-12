Vagos cresce em número de empresas e postos de trabalho

O balanço realizado pela Câmara Municipal de Vagos incluiu todas as empresas com atividade comercial, com sede no Município.

O concelho de Vagos cresceu, na última década, em termos de números de empresas e de postos de trabalho, informou a Câmara vaguense.

A conclusão é resultante do balanço acerca do tecido empresarial do concelho que a autarquia realizou, tendo em conta a informação constante nas firmografias anuais enviadas pela empresa Informa D&B, assim como na base de dados mensal com as constituições das empresas.

Feitas as contas, Vagos conquistou 100 novas empresas nos últimos 10 anos e, por tal, ganhou 2.000 postos de trabalho no mesmo período.

O concelho de Vagos passou de 596 empresas registadas em 2011 para 694 empresas em 2021, sendo que, no mesmo período, foram criados 1998 novos empregos, consubstanciando 5754 trabalhadores em 2021.

Do ponto de vista do volume de negócios, ao longo de uma década, registou um crescimento na ordem dos 465 milhões de euros, passando de 333 milhões de euros de faturação em 2011 para 798 milhões de euros em 2021.

