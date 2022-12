Vagos cumpre tradição do primeiro mergulho do ano

Não há frio que demova a tradição! E o primeiro dia do ano de 2023 começa com o mergulho nas águas refrescantes da “Melhor Praia do Mundo”, na Praia da Vagueira.

Este é o desafio lançado pelo Município de Vagos para que os mais destemidos e corajosos venham dar as boas-vindas ao novo ano com um banho de mar.

“Aventure-se a mergulhar e participe nas atividades lúdicas que temos previstas e delicie-se com o pequeno-almoço de espumante, chocolate quente e uma sandes de leitão”, refere nota da autarquia vaguense que lança este mesmo repto àqueles que ainda nunca participaram numa experiência deste género, ou seja, a dar o primeiro mergulho do ano no mar, mais concretamente na Praia da Vagueira.

Como habitualmente esta é uma iniciativa de cariz solidário que, desta vez, irá apoiar a Associação de Solidariedade Social e Cultural de Santo André de Vagos e terá um custo de “5 mergulhos”.

A participação nesta iniciativa, com organização do NEVA (Núcleo Empresarial de Vagos) e apoio do Município de Vagos tem início às 10h30, na Praia da Vagueira (espaço Museológico).