Anadia não consegue encontrar o caminho das vitórias

O Anadia entrou no jogo a “dormir” e o Canelas depressa aproveitou essa passividade para se colocar em vantagem logo aos cinco minutos.

Os bairradinos nunca se encontraram na primeira parte e apenas criaram perigo num lance de Papalelé.

A segunda parte foi completamente diferente. O Anadia entrou com tudo, reclamou um pontapé de penalty aos 47 minutos e, minutos depois, o guarda-redes do Canelas, com uma enorme defesa, negou o golo a Luís Pedro.

O domínio dos Trevos era por demais evidente, só que, aos 75 minutos, Davou viu o segundo cartão amarelo e foi expulso, ele que estava a ser o melhor da equipa de Rui Borges.

Em inferioridade numérica, o Anadia já não foi a mesma equipa, e o Canelas acabou por cima do jogo e que teve tudo para ampliar a vantagem aos 90 minutos, mas José Costa, com uma grande defesa, negou os intentos a Gonçalo Lixa.