Burla em negócio de carros elétricos atinge Câmara de Oliveira do Bairro

A Câmara de Oliveira do Bairro foi “vítima” de uma alegada burla com baterias de carros elétricos. A PJ está a investigar esta situação que, estima-se, está a prejudicar cerca de oitenta clientes. O negócio em causa, denunciado pelo Jornal de Notícias, envolve a venda de carros elétricos com baterias alugadas, num stand de Vila do Conde.

Os clientes – particulares e empresas, assim como as Câmaras de Oliveira do Bairro e Vila Pouca de Aguiar – compraram veículos elétricos, supondo estarem a pagar também as baterias, mas estas foram bloqueadas sem aviso.

A suposta burla terá acontecido com a aquisição de vários automóveis do modelo Renault Zoe ao stand E-Drive, em Vila do Conde, existindo já várias queixas nos tribunais e no Portal da Queixa.

