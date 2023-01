Candidaturas para apoio ao movimento associativo de Oliveira do Bairro

Estão abertas as candidaturas às medidas de apoio ao movimento associativo do Município de Oliveira do Bairro.

As associações interessadas podem apresentar as suas candidaturas até às 16h do dia 28 de abril, no âmbito do Regulamento Municipal de Apoio às Associações de Oliveira do Bairro.

As medidas abrangidas por este período de candidaturas são “Apoio ao Desenvolvimento Associativo Geral”, “Apoio Social”, “Apoio à Atividade de Formação Artística e Musical”, “Apoio ao Escutismo”, “Apoio à Atividade Desportiva de Formação” e “Apoio ao Desporto Adaptado”.

Recorde-se que, em 2022, a autarquia bairradina entregou perto de 600 mil euros em apoios financeiros às associações do concelho, para além de apoios logísticos, transporte e cedência de instalações.

O Regulamento Municipal de Apoio às Associações de Oliveira do Bairro estabelece normas e procedimentos que definem a equidade na atribuição de apoios ao associativismo, de modo a contribuir para a promoção das atividades de índole cultural, recreativa, social, desportiva ou outra de relevante interesse concelhio.

Relativamente ao documento, que entrou em vigor em agosto de 2018, Duarte Novo, presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, destaca o facto de ter sido “melhorado com a experiência da sua implementação e as sugestões que as associações nos têm dado, sempre numa perspetiva de equidade, eficiência e transparência”.

O objetivo do Município com este regulamento, segundo o autarca, é o de “pautar a relação entre a autarquia e as associações, no âmbito dos apoios financeiros, técnicos e logísticos, através de critérios de coerência, equidade, transparência e legalidade, reforçando a ligação com estas entidades numa lógica de parceria, com responsabilidades bem definidas e repartidas, premiando o trabalho de qualidade de quem mais promove o desenvolvimento do nosso Concelho, a nível social, cultural e desportivo”.

Este prazo de candidaturas foi aprovado pelo Executivo Municipal na última Reunião de Câmara, realizada no passado dia 12 de janeiro.

Recorde-se que, no âmbito do Regulamento Municipal de Apoio às Associações de Oliveira do Bairro, estas candidaturas são a única forma do movimento associativo obter apoio financeiro da autarquia. Os formulários de candidatura estão disponíveis na página de internet do Município, em www.cm-olb.pt, devendo ser enviados para o endereço eletrónico associativismo@cm-olb.pt.