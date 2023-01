Carnaval Sénior de Oliveira do Bairro reúne “Mundo de Gentes”

O Carnaval Sénior de Oliveira do Bairro está de regresso. O evento que a Câmara iniciou em 2018, no âmbito do Pelouro da Idade Maior, criado naquele ano, vai para a quarta edição, após dois anos de interrupção, devido à pandemia da Covid-19.

O evento vai realizar-se no dia 17 de fevereiro, entre as 14h e as 18h, na Cerâmica Rocha, um espaço multiusos que a autarquia tem aproveitado para diversos fins e que entende reunir todas as condições para acolher os seniores.

O tema para este ano é “Oliveira do Bairro – Mundo de Gentes”, que para a vereadora dos pelouros da Idade Maior e da Ação Social, Lília Ana Águas, “tem em conta a realidade das migrações, sendo nós um concelho que acolhe pessoas e famílias de mais de quarenta nacionalidades”.

Com esta temática, “pretendemos sensibilizar a comunidade para a questão da interculturalidade e para a importância da inclusão e integração dos migrantes, pelo que desafiamos os participantes a usarem máscaras e disfarces de acordo com o tema”. A este propósito, acrescentou a vereadora “vamos premiar os melhores disfarces, nas categorias Individual e Grupo (ou Instituição)”.

Para este evento, foram convidadas a participar todas as IPSS e lares privados do concelho com respostas dirigidas à população sénior. “Convidámos ainda instituições de vários concelhos vizinhos, que nos manifestaram, em edições anteriores, o interesse em participar”, disse.

Refira-se que a iniciativa está também aberta a pessoas com idade igual ou superior a 50 anos, mesmo sem retaguarda institucional.

