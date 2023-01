Clube de Golfe de Cantanhede recebe 55 mil euros de subsídio camarário

O executivo municipal aprovou a atribuição de um subsídio de 55.784,70 euros ao Clube de Golfe de Cantanhede para manutenção do relvado natural da Academia Municipal de Golfe, assim como para a intervenção nos putting greens da zona de treino, com troca de relva sintética por natural.

Este apoio surge na sequência de alguns problemas identificados pelo Clube de Golfe de Cantanhede – que assumiu em 2010 a utilização e gestão das instalações desportivas da Academia Municipal de Golfe -, mas que por falta de disponibilidade financeira, não consegue resolver.

Um deles, sinalizado de resto por muitos golfistas que visitam a infraestrutura, prende-se com as condições de prática desportiva, nomeadamente a alteração para relva natural dos Putting Greens.

Em comunicação enviada ao Município, o Clube refere que após a mudança dos greens sintéticos para naturais no Campo de Golfe, se constatou uma grande diferença na qualidade do jogo e, consequentemente, maior interesse de todos os jogadores.

Todavia, o putting green da zona de treino continua em piso sintético, cuja manutenção é, de ano para ano, cada vez mais inócua. Além disso, e especialmente nos torneios mais importantes, os jogadores apenas criticam a existência de greens sintéticos na zona de treino, onde a bola assume um comportamento totalmente diferente em comparação com os greens naturais da zona de jogo.

A par disso, a manutenção da relva natural do campo implica um trabalho permanente, desde a limpeza e recolha de resíduos, à gestão e manutenção do sistema de rega, corte da relva e outros tratamentos, que o Clube de Golfe não consegue assegurar.

“Mesmo nas atuais condições, o Clube de Golfe de Cantanhede, tem registado uma evolução significativa tanto em qualidade como em quantidade de jovens jogadores que participam e vencem competições distritais, zonais, nacionais e internacionais, e este subsídio poderá alavancar a qualidade do ensino, principalmente na vertente competitiva, mas também elevar a procura do Campo Municipal de Golfe”, justifica o vereador do Desporto, Adérito Machado.

O autarca recorda, por outro lado, que a construção deste equipamento “resultou de um considerável investimento do Município de Cantanhede, com vista à criação de condições para uma promoção de uma prática desportiva de qualidade e diferenciada, com elevado impacto positivo no desenvolvimento económico e social do concelho e que importa agora promover e dinamizar”.