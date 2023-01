Comédia “A Estudante e o senhor Henrique” no Cineteatro Anadia

O espetáculo “A Estudante e o senhor Henrique”, com encenação de Ricardo Neves-Neves e protagonizada pelos atores Aldo Lima, Inês Castel-Branco, Inês Sá Frias e José Pedro Gomes, sobe ao palco do Cineteatro Anadia, no próximo dia 4 de fevereiro.

A comédia, com a duração de uma hora e meia, conta a história do senhor Henrique, um septuagenário mal-humorado, que vive sozinho no seu apartamento em Lisboa. Paulo, seu único filho, preocupado com o isolamento do pai, convence-o a alugar um quarto a uma estudante. Constança é bela, de recursos escassos e está completamente perdida. O senhor Henrique vai usá-la para pôr em prática um estranho plano que acabará por provocar o caos no seio da família.

Uma comédia enternecedora sobre a fragilidade dos laços familiares, a bagagem que carregamos e os compromissos que fazemos com a nossa consciência para lidar com a distância que separa os nossos sonhos da vida que vai acontecendo.

Os bilhetes encontram-se à venda na bilheteira do Cineteatro Anadia (sextas-feiras e sábados, das 19h30 às 23h00, e no dia do espetáculo, a partir das 14h00), nos postos BOL (Worten e FNAC) e em www.bol.pt. Os portadores dos cartões Anadia Jovem e Anadia Sénior beneficiam de um desconto de 50%.