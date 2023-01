Filme “Epopeia Gandareza” vence em festival na Índia

O filme “Epopeia Gandareza”, realizado por Vasco Espinhal Otero e produzido por Cabra Cor de Rosa/Cineclub Bairrada, venceu a competição oficial do festival de cinema indiano “Sittannavasal International Film Festival”, na categoria de “Melhor Longa-metragem Internacional – Best International feature film”.

A obra foi também selecionada para a competição oficial do “Aakruti-My Creation International Film Festivall”, na categoria de “Live Action”, festival de cinema que também se realizou naquele país.

Recorde-se que o filme teve a sua estreia oficial no Festival de Cinema de Avanca em julho de 2022, tendo sido um dos três finalistas na categoria “Longa-metragem – Competição Avanca”. Anteriormente, havia sido selecionado para a competição oficial do “Black Cat Award International Film Festival”, festival de cinema que se realizou na Bolívia em novembro passado.

A conceção de “Epopeia Gandareza” foi iniciada em 2016, de forma independente, e terminada cinco anos depois. Com a duração de cerca de uma hora, enquadra-se numa fusão de vários géneros cinematográficos: filme manifesto, artístico, experimental, musical, ambiental e documental.

Nesta epopeia, o espetador adota a visão de um narrador divino ou extraterrestre, vindo dos confins do Cosmos e do início microscópico da vida, que chega ao nosso planeta até chegar à região da Gândara, em Portugal.

“Epopeia Gandareza” estará em exibição noutros festivais, salas e cineteatros do país e do estrangeiro. Em breve, será realizada uma digressão com exibição em formato de cine concerto com a interpretação ao vivo da banda sonora, com o filme, pelo projeto Cabra Cor de Rosa.