Giesta e Perrães com intervenção no valor de 300 mil euros

Empreitada integra melhoramentos no Largo do Cristo Rei e nos arruamentos até Perrães.

Oliveira do Bairro

Já começaram os trabalhos de requalificação do Largo do Cristo Rei e de toda a sua zona envolvente, no lugar da Giesta, que inclui intervenções em arruamentos que se estendem até Perrães, na freguesia de Oiã, concelho de Oliveira do Bairro.

A empreitada, que apresenta um valor superior a 300 mil euros, vai passar pela renovação do Largo do Cristo Rei, por infraestruturas de águas pluviais, execução de passeios e estacionamentos, reabilitação de pavimentos, medidas de acalmia de tráfego e instalação de equipamento de sinalização e segurança.

De acordo com Duarte Novo, presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, “o Largo do Cristo Rei vai ganhar uma nova vida, uma nova organização e acima de tudo um ar mais urbano e atrativo, para fruição da população, em especial dos que aqui habitam ou trabalham”.

O autarca destaca ainda as “melhorias ao nível da acalmia do tráfego e, consequentemente, da segurança viária, não só na zona envolvente ao Largo do Cristo Rei, mas também na envolvente à Capela de Perrães”.

A área de intervenção da empreitada fica muito próxima dos parques ribeirinhos do Prego e do Carreiro Velho, que têm beneficiado de investimentos na criação de passadiços e percursos pedestres e cicláveis, que ligam grande parte do concelho e integram a Grande Rota da Ria de Aveiro.

O Município recorda que já avançou na Freguesia de Oiã com empreitadas de regeneração do centro da vila, num investimento superior a 4 milhões de euros.