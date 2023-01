Depois das 30 vitórias conquistadas na temporada passada, que culminaram com o triunfo individual (Mauricio Moreira) e coletivo na Volta a Portugal, a estrutura sediada em Águeda parte para 2023, cuja competição começa já este domingo com a Prova de Abertura, com o mesmo pensamento de repetir ou melhorar o que foi alcançado em 2022.

Os portugueses Frederico Figueiredo, Rafael Reis, Luís Mendonça, Fábio Costa, Pedro Silva e o uruguaio Mauricio Moreira, vencedor da 83.ª Volta a Portugal, são os seis corredores que se mantêm da anterior temporada. Juntam-se para 2023 Duarte Domingues, o pupilo de 18 anos e Julian Madrigal ambos portugueses, com o espanhol Sergio García e o russo Artem Nych, que vai correr com a bandeira neutra.

Carlos Pereira, Team Manager do Clube Desportivo Fullracing, na apresentação, que decorreu com casa cheia no Centro de Artes de Águeda, afirmou que costuma dizer-se “Nunca digas nunca, mas nunca vi um projeto de raiz novo, num só ano, conseguir ter a visibilidade que este teve. Nunca vi tantas vitórias obtidas numa equipa, num só ano; nunca vi um retorno tão grande numa equipa; nunca vi um diretor tão jovem ganhar tantas vitórias com uma equipa; nunca vi um homem e uma equipa lutar por um mesmo objetivo na Volta a Portugal (refiro-me a Frederico Figueiredo, foi ele e toda a equipa a lutar em prol de um corredor); nunca vi uma equipa sempre unida, apesar de todas as dificuldades que atravessámos”.

