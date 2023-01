Grestel atribui subsídio “anti-inflação” e seguro de saúde a todos os colaboradores

Fazem também parte da política de benefícios do grupo, a disponibilização de consultas gratuitas de medicina curativa, enfermagem e fisioterapia, a promoção de ginástica laboral diária, oferta regular de aulas de ginásio e distribuição de fruta da época diariamente, entre outras regalias.

A Grestel atribuiu aos seus colaboradores, no passado mês de dezembro, uma remuneração adicional, com vista a compensar parte da perda de poder de compra, resultante do aumento da inflação.

A empresa de cerâmica, sediada em Vagos e pertencente ao grupo Costa Nova Indústria, adicionou ainda ao seu pacote de benefícios um seguro de saúde, que entrou em vigor no dia 1 de janeiro, também para a globalidade dos colaboradores.

“Uma decisão que tem como grande objetivo garantir cuidados de saúde a todos os colaboradores, incluindo a grande comunidade de estrangeiros na empresa, de 14 nacionalidades diferentes”, adianta Helena Ferreira, administradora da Grestel.

O ano de 2023 reafirmará a continuidade da aposta por parte da empresa na melhoria das condições sociais e laborais dos seus colaboradores.

Além do subsídio extraordinário e do seguro de saúde, fazem ainda parte da política de benefícios do grupo, a disponibilização de consultas gratuitas de medicina curativa, enfermagem e fisioterapia, a promoção de ginástica laboral diária, oferta regular de aulas de ginásio e distribuição de fruta da época diariamente, entre outras regalias.

As medidas estão integradas na política de valorização e retenção dos colaboradores, naquele que é o universo de 940 pessoas que integram a Grestel. Um dos grandes objetivos da empresa para 2023 é continuar a reforçar o sentimento de pertença e proporcionar um contexto seguro e motivador para todos, avança nota da empresa enviada à nossa redação.

940 colaboradores, em 4 unidades fabris

Fundada em 1998, a Grestel está sediada em Vagos e dedica-se à produção de artigos de mesa, forno e acessórios de servir em grés fino. A empresa emprega atualmente 940 colaboradores, distribuídos por quatro unidades fabris, com uma área total de 105 mil m².

Os produtos em grés fino, vitrificado e de elevada qualidade, estão posicionados num segmento médio/alto, tanto no mercado doméstico como no profissional. Opera nas áreas de Private Label (produzindo grés de mesa para reconhecidas marcas internacionais) e detém as marcas Costa Nova e Casafina.