Inaugurada Escola de Febres preparada para os novos desafios da Educação

Nada melhor do que o início de um novo ano e de um novo período letivo para inaugurar a requalificação de uma escola.

Assim aconteceu na última sexta-feira, Dia de Reis, data escolhida para reabrir a Escola Básica/Jardim de Infância de Febres, alvo de obras de requalificação e ampliação que ascenderam a mais de um milhão de euros.

Em dia de festa e perante a comunidade educativa, a edil cantanhedense, Helena Teodósio, dirigiu as primeiras palavras aos alunos que, acredita, vão gostar da nova escola: “apreciem e desfrutem bem. Ela foi feita para vocês, a pensar no vosso bem-estar, na vossa comodidade, na vossa segurança”, até porque mais de uma centena de crianças passam a usufruir das excelentes condições deste equipamento escolar.

Fruto de um investimento que ascendeu a cerca de 1,2 milhões de euros, tendo beneficiado de uma comparticipação de 565 mil euros do FEDER, através do Programa Operacional da Região Centro, no âmbito do Portugal 2020 e de verbas da Câmara Municipal, num total de 557 mil euros, a requalificada escola de Febres foi dotada de todos os meios para “dar resposta cabal a essas exigências pedagógicas”.

Aos presentes, a autarca reconheceu que hoje, mais do que nunca, “as condições físicas e materiais em que os alunos desenvolvem a sua aprendizagem influenciam significativamente a motivação com que eles encaram as tarefas e as atividades que lhes são propostas”, sendo por isso, “indiscutível que a renovação contribui para o desenvolvimento de dinâmicas pedagógicas ajustadas às exigências de um ensino de qualidade, ao nível das instalações e dos equipamentos, em termos de serviços de apoio e de espaços lúdicos e desportivos e, também, no que diz respeito à segurança.”

Notícia completa na edição impressa ou digital

.