Município de Anadia adjudica construção da rotunda no Peneireiro

O Município de Anadia adjudicou a construção da rotunda na EN1/IC2, no lugar do Peneireiro, na UF de Tamengos, Aguim e Óis do Bairro, à empresa Vitor Almeida & Filhos, SA, pelo montante de 316.449,23 euros, acrescido de IVA. A deliberação foi aprovada na passada quinta-feira, dia 12 de janeiro, em reunião de executivo. A obra, com um prazo de execução de 150 dias, visa melhorar as condições de segurança rodoviária e de circulação naquele troço do IC/2 que tem ceifado tantas vidas.

Recorde-se que a negociação para a realização desta obra decorreu durante vários meses, entre o Município de Anadia e a IP – Infraestruturas de Portugal, tendo culminado com a assinatura, em julho do ano passado, do Acordo de Gestão para a execução da rotunda, sendo então revelado que a rotunda iria mesmo avançar em 2023.

